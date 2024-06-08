Жінка загинула, впавши в 17-метровий колодязь на Одещині
Київ • УНН
Жінка 1959 року народження впала в колодязь глибиною 17 метрів в селі Жеребкове Подільського району і загинула.
В Одеській області у криницю глибиною 17 метрів впала жінка, вона загинула, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
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Інформацію, що на території одного з домоволодінь села Жеребкове Подільського району у криницю впала жінка, рятувальники отримали сьогодні о 07:25 ранку і прибули на місце події.
"За допомогою мотузки тіло жінки 1959 р.н. було вилучено з колодязя глибиною 17 м та передано працівникам поліції й швидкої", - зазначили у ДСНС.
Причина смерті встановлюється.
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