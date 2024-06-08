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Дитина і дві жінки постраждали внаслідок падіння дерева у Харкові

Дитина і дві жінки постраждали внаслідок падіння дерева у Харкові

Київ • УНН

 • 21090 перегляди

У Харкові внаслідок падіння дерева на електроопору постраждали троє людей, серед яких 7-річний хлопчик і дві жінки 39 та 80 років.

У Харкові внаслідок падіння дерева на електроопору напередодні ввечері постраждали троє людей, серед них дитина, повідомили у суботу у ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 7 червня о 20:46 у місті Харкові на проспекті Гагаріна. На місце події було направлено рятувальників.

"Внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало 3 особи, з них 1 дитина: хлопчик 7 років", - повідомили у ДСНС.

Дитина, як зазначається, отримала садно лівого ліктя.

Також постраждали жінка 39 років, у якої, попередньо, гематома чола і закритий перелом кісток тазу, та жінка 80 років, у якої - забій лівого плеча та стегна.

Рятувальники деблокували жінку, 1985 року народження, з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.

Впали з висоти орієнтовно 1,5 м: у мотузковому парку Ужгорода постраждали 16 дітей30.05.24, 17:19 • 20801 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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