Дитина і дві жінки постраждали внаслідок падіння дерева у Харкові
Київ • УНН
У Харкові внаслідок падіння дерева на електроопору постраждали троє людей, серед яких 7-річний хлопчик і дві жінки 39 та 80 років.
У Харкові внаслідок падіння дерева на електроопору напередодні ввечері постраждали троє людей, серед них дитина, повідомили у суботу у ГУ ДСНС у Харківській області, пише УНН.
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Інцидент стався 7 червня о 20:46 у місті Харкові на проспекті Гагаріна. На місце події було направлено рятувальників.
"Внаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало 3 особи, з них 1 дитина: хлопчик 7 років", - повідомили у ДСНС.
Дитина, як зазначається, отримала садно лівого ліктя.
Також постраждали жінка 39 років, у якої, попередньо, гематома чола і закритий перелом кісток тазу, та жінка 80 років, у якої - забій лівого плеча та стегна.
Рятувальники деблокували жінку, 1985 року народження, з-під електричної опори та разом з працівниками екстреної медичної допомоги транспортувати до карети швидкої.
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