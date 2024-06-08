Ребенок и две женщины пострадали в результате падения дерева в Харькове

В Харькове в результате падения дерева на электроопору накануне вечером пострадали три человека, среди них ребенок, сообщили в субботу в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 7 июня в 20:46 в городе Харькове на проспекте Гагарина. На место происшествия были направлены спасатели.

"В результате падения дерева на электроопору, которая тоже упала, пострадало 3 человека, из них 1 ребенок: мальчик 7 лет", - сообщили в ГСЧС.

Ребенок, как отмечается, получил ссадину левого локтя.

Также пострадали женщина 39 лет, у которой, предварительно, гематома лба и закрытый перелом костей таза, и женщина 80 лет, у которой - ушиб левого плеча и бедра.

Спасатели деблокировали женщину, 1985 года рождения, из-под электрической опоры и вместе с работниками экстренной медицинской помощи транспортировать в карету скорой.

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