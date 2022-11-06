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В канадском Монреале зафиксировали рекордную жару в ноябре

В канадском Монреале зафиксировали рекордную жару в ноябре

Киев • УНН

 • 252858 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Несезонная теплая волна зафиксирована в ноябре в канадском Монреале. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек, температура превысила 23 градуса по Цельсию, побив последний рекорд, установленный в 2020 году.

Средняя температура в это время года обычно колеблется около 8 градусов по Цельсию. Уже в октябре температура была на 2 градуса выше нормы.

"Это первый раз, когда мы зафиксировали такую ​​температуру в ноябре, это рекорд за все время", – сказал AFP метеоролог Environment Canada Доминик Мартель.

10 ноября 2020 года температура поднялась до 22,4°C. Последний до этого рекорд был установлен в 1948 году с пиком в 21,7°C.

С начала недели температура постепенно повышалась из-за массы теплого воздуха с юга США.

Добавим

Европа также переживает аномально тёплую осень.

Пять самых жарких лет за всю историю наблюдений наступили с 2016 года. Изменение климата приводит к еще более длительным и сильным периодам жары и сухим почвенным условиям.

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