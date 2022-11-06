В канадському Монреалі зафіксували рекордну спеку у листопаді

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У Монреалі, найбільшому місті провінції Квебек, температура перевищила 23 градуси за Цельсієм, побивши останній рекорд, встановлений у 2020 році.

Середня температура в цю пору року зазвичай коливається близько 8 градусів за Цельсієм. Вже в жовтні температура була на 2 градуси вище за норму.

"Це перший раз, коли ми зафіксували таку температуру в листопаді, це рекорд за весь час", - сказав AFP метеоролог Environment Canada Домінік Мартель.

10 листопада 2020 року температура піднялася до 22,4°C. Останній до цього рекорд був встановлений у 1948 році з піком у 21,7°C.

З початку тижня температура поступово підвищувалася через масу теплого повітря з півдня США.

Додамо

Європа також переживає аномально теплу осінь.

П'ять найспекотніших років за всю історію спостережень настали з 2016 року. Зміна клімату призводить до ще більш тривалих та сильних періодів спеки та сухих ґрунтових умов.