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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Каменце-Подольском мужчина совершил нападение с ножом во время ссоры в супермаркете, ранены супруги

В Каменце-Подольском мужчина совершил нападение с ножом во время ссоры в супермаркете, ранены супруги

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 07:22  •  12937 просмотра

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32-летний нападавший толкнул 25-летнюю женщину, а затем ударил ее и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете в Каменце-Подольском, ранив обоих пострадавших, которым медики оказали помощь.

В Каменце-Подольском в Хмельницкой области мужчина ударил женщину и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете, ранив обоих, медики оказали помощь пострадавшим, сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции 10 марта, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в Каменце-Подольском во время словесной перепалки в супермаркете 32-летний злоумышленник сначала толкнул 25-летнюю женщину, после чего набросился с ножом на нее и ее мужа. Оба пострадавших получили ранения. Медики оказали им помощь без госпитализации.

Происшествие произошло 9 марта около 15:45 по улице Героев Небесной Сотни.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проводят по данному факту расследование.  

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