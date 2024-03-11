В Каменце-Подольском мужчина совершил нападение с ножом во время ссоры в супермаркете, ранены супруги

В Каменце-Подольском в Хмельницкой области мужчина ударил женщину и ее мужа ножом во время ссоры в супермаркете, ранив обоих, медики оказали помощь пострадавшим, сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции 10 марта, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в Каменце-Подольском во время словесной перепалки в супермаркете 32-летний злоумышленник сначала толкнул 25-летнюю женщину, после чего набросился с ножом на нее и ее мужа. Оба пострадавших получили ранения. Медики оказали им помощь без госпитализации.

Происшествие произошло 9 марта около 15:45 по улице Героев Небесной Сотни.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проводят по данному факту расследование.

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