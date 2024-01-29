Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  178283 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  254560 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  238886 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  270863 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  257590 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  217762 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214703 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом за смертельный удар ножом 14-летнего парня по голове во время конфликта в Харьковской области.

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Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп

В украинском парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны урегулировать вопрос хранения и использования репродуктивных клеток погибших воинов. Законопроекты направлены на предотвращение утилизации клиниками замороженного биоматериала.

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В Раде зарегистрировали два законопроекта по вопросу использования замороженного биоматериала погибших военных - нардеп

Оккупанты не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении - Фитьо

Российские войска не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении.

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Оккупанты не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении - Фитьо

Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд оставил в силе заочный арест народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации полученных средств. Суд отклонил апелляционную жалобу защиты на задержание Дубневича.

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Хищение газа на 2,1 млрд грн: суд оставил в силе заочный арест нардепу Дубневичу

НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.

Новости Мира •   •  11355 просмотра
НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

В понедельник российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче Черниговской области, но никто не пострадал.

Война •   •  13329 просмотра
россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

В 106-ю годовщину боя под Крутами, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, почтил память тех, кто погиб в борьбе с российскими оккупантами в 1918 году. Он провел параллели с украинскими солдатами, которые сегодня снова борются с российскими захватчиками и отстаивают свободу и независимость Украины.

Общество •   •  14178 просмотра
Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

Двум бывшим правоохранителям сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута.

Криминал и ЧП •   •  11985 просмотра
Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо заявил, что в этом районе продолжаются бои.

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В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

В ночь на понедельник, 29 января, российские беспилотники подлетели в сторону западной границы Украины. Вооруженные силы Украины сбили все восемь беспилотников над Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областями.

Война •   •  19801 просмотра
Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат