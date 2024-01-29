Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом

Мужчину в Харьковской области будут судить за то, что ударил несовершеннолетнего ножом по голове, после чего мальчик умер в больнице, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что 5 ноября 2023 года в селе Безруки Харьковского района между обвиняемым и подростками возник конфликт. Компания несовершеннолетних по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их "проучить", отметили в прокуратуре.

"Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, а после этого убежал. Ребенок упал на землю и потерял сознание. Подростка госпитализировали в больницу, он находился в коме. Медики боролись за его жизнь до последнего, но мальчик умер", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, на этом преступный путь обвиняемого не закончился. "Он успел также незаконно приобрести охотничье ружье, из которого изготовил обрез. Кроме того, мужчина нелегально хранил на территории своего домовладения более 1100 патронов, 5 кумулятивных противотанковых гарантов и 2 пусковые трубы "ПЗРК 9К38 Игла", - рассказали в ведомстве.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Злоумышленнику инкриминируется: убийство, незаконное изготовление огнестрельного оружия, а также ношение, хранение огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения, приобретение и хранение боевых припасов и взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115 УК Украины, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины утвержден и направлен в суд. Его, как указано, будут рассматривать в Дергачевском районном суде Харьковской области.

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