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Завдав смертельний удар неповнолітньому ножем по голові: чоловік постане перед судом

Київ • УНН

 • 22231 перегляди

Чоловік постане перед судом за смертельний удар ножем 14-річного хлопця по голові під час конфлікту на Харківщині

Чоловіка у Харківській області судитимуть за те, що вдарив неповнолітнього ножем по голові, після чого хлопчик помер у лікарні, пише УНН з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2023 року в селі Безруки Харківського району між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх по субʼєктивних причинах не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх "провчити", зазначили у прокуратурі.

"Зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитина впала на землю та втратила свідомість. Підлітка госпіталізували до лікарні, він перебував у комі. Медики боролись за його життя до останнього, але хлопчик помер", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, на цьому злочинний шлях обвинуваченого не закінчився. "Він встиг також незаконно придбати мисливську рушницю, з якої виготовив обріз. Окрім того, чоловік нелегально зберігав на території свого домоволодіння понад 1100 набоїв, 5 кумулятивних протитанкових гарант та 2 пускові труби "ПЗРК 9К38 Ігла", - розповіли у відомстві.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Зловмиснику інкриміновано: вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 263-1 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка затверджено та направлено до суду. Його, як вказано, розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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