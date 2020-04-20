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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130384 просмотра

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В Израиле прошла демонстрация за "спасение демократии"

В Израиле прошла демонстрация за "спасение демократии"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Тель-Авиве около двух тысяч человек 19 апреля приняли участие в акции протеста за "спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров главы переходного правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Протестующие в основном были в черной одежде, они при этом соблюдали нормы, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, и держали друг от друг дистанцию в два метра.

Демонстранты напомнили о том, что Нетаньяху обвиняется в коррупции. Организатор акции – движение "Черные флаги".

В марте в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы. Это третьи выборы в Кнессет в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте.

Три недели Кнессет будет пытаться большинством голосов рекомендовать президенту кандидата, который, в свою очередь, получит две недели на формирование правительства. Если и за это время правительство создать не удастся, в Израиле снова пройдут выборы – в четвертый раз за полтора года.

Как известно, Биньямин Нетаньяху обвинен в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения.

Напомним, в Израиле не будут продлевать срок для формирования правительства.

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