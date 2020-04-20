В Израиле прошла демонстрация за "спасение демократии"

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Тель-Авиве около двух тысяч человек 19 апреля приняли участие в акции протеста за "спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров главы переходного правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.