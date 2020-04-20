В Ізраїлі пройшла демонстрація за "порятунок демократії"

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Тель-Авіві близько двох тисяч людей 19 квітня взяли участь в акції протесту за "порятунок демократії". Демонстранти виступили проти коаліційних переговорів глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і спікера Кнесету Бені Ганца. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.