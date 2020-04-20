В Ізраїлі пройшла демонстрація за "порятунок демократії"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Тель-Авіві близько двох тисяч людей 19 квітня взяли участь в акції протесту за "порятунок демократії". Демонстранти виступили проти коаліційних переговорів глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і спікера Кнесету Бені Ганца. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Протестуючі в основному були в чорному одязі, вони при цьому дотримувалися норм, які були введені через епідемію коронавірусу, і тримали один від один дистанцію в два метри.
Демонстранти нагадали про те, що Нетаньяху звинувачується в корупції. Організатор акції - рух "Чорні прапори".
У березні в Ізраїлі відбулися позачергові парламентські вибори. Це треті вибори в Кнесет протягом одного року. Партія Нетаньяху "Лікуд" здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті.
Три тижні Кнесет буде намагатися більшістю голосів рекомендувати президенту кандидата, який, в свою чергу, отримає два тижні на формування уряду. Якщо і за цей час уряд створити не вдасться, в Ізраїлі знову пройдуть вибори - вчетверте за півтора року.
Як відомо, Біньямін Нетаньяху звинувачений в шахрайстві, корупції і зраді. Він відкидає всі звинувачення.
Нагадаємо, в Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду.