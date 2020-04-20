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В Ізраїлі пройшла демонстрація за "порятунок демократії"

В Ізраїлі пройшла демонстрація за "порятунок демократії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Тель-Авіві близько двох тисяч людей 19 квітня взяли участь в акції протесту за "порятунок демократії". Демонстранти виступили проти коаліційних переговорів глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і спікера Кнесету Бені Ганца. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Протестуючі в основному були в чорному одязі, вони при цьому дотримувалися норм, які були введені через епідемію коронавірусу, і тримали один від один дистанцію в два метри.

Демонстранти нагадали про те, що Нетаньяху звинувачується в корупції. Організатор акції - рух "Чорні прапори".

У березні в Ізраїлі відбулися позачергові парламентські вибори. Це треті вибори в Кнесет протягом одного року. Партія Нетаньяху "Лікуд" здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті.

Три тижні Кнесет буде намагатися більшістю голосів рекомендувати президенту кандидата, який, в свою чергу, отримає два тижні на формування уряду. Якщо і за цей час уряд створити не вдасться, в Ізраїлі знову пройдуть вибори - вчетверте за півтора року.

Як відомо, Біньямін Нетаньяху звинувачений в шахрайстві, корупції і зраді. Він відкидає всі звинувачення.

Нагадаємо, в Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду.

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