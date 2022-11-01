В Израиле проходят пятые парламентские выборы менее чем за 4 года

Детали

Сообщается, что избирательные участки уже открыты и будут работать до 22:00 по Киеву. После того, как израильтяне проголосуют, начнутся сложные переговоры по созданию коалиции.

Временный премьер-министр Яир Лапид стремится удержать власть, накануне выборов он пообещал "продолжить то, что мы начали" и заявил: "Мы выиграем эти выборы единственным известным нам способом — работая упорнее всех".

Его противником является экс-премьер Беньямин Нетаньяху, который ведет кампанию за возвращение вместе с союзниками. По данным социологических опросов, его правая партия "Ликуд" может получить 60 мест в 120-местном Кнессете, что на 1 место меньше, чем необходимо для большинства.

Голосование будет проходить на фоне стремительного роста насилия в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, пишет Barron's.

Напомним

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post заявил, что его стране нужно будет отреагировать на опасные связи россии и Ирана.