В Израиле проходят пятые парламентские выборы менее чем за 4 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Израиле началось голосование на внеочередных выборах в парламент. Это пятые парламентские выборы в стране менее чем за четыре года, пишет УНН со ссылкой на Barron's.
Детали
Сообщается, что избирательные участки уже открыты и будут работать до 22:00 по Киеву. После того, как израильтяне проголосуют, начнутся сложные переговоры по созданию коалиции.
Временный премьер-министр Яир Лапид стремится удержать власть, накануне выборов он пообещал "продолжить то, что мы начали" и заявил: "Мы выиграем эти выборы единственным известным нам способом — работая упорнее всех".
Его противником является экс-премьер Беньямин Нетаньяху, который ведет кампанию за возвращение вместе с союзниками. По данным социологических опросов, его правая партия "Ликуд" может получить 60 мест в 120-местном Кнессете, что на 1 место меньше, чем необходимо для большинства.
Голосование будет проходить на фоне стремительного роста насилия в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, пишет Barron's.
Напомним
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post заявил, что его стране нужно будет отреагировать на опасные связи россии и Ирана.