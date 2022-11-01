В Ізраїлі проходять п'яті парламентські вибори менш ніж за 4 роки

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Повідомляється, що виборчі дільниці вже відкриті й працюватимуть до 22:00 за Києвом. Після того, як ізраїльтяни проголосують, розпочнуться складні переговори щодо створення коаліції.

Тимчасовий прем'єр-міністр Яїр Лапід прагне утримати владу, напередодні виборів він пообіцяв "продовжити те, що ми почали" і заявив: "Ми виграємо ці вибори єдиним відомим нам способом — працюючи наполегливіше за всіх".

Його противником є колишній прем'єр Беньямін Нетаньягу, який веде кампанію за повернення разом з союзниками. За даними соціологічних опитувань, його права партія "Лікуд" може отримати 60 місць у 120-місцевому Кнесеті, що на 1 місце менше, ніж необхідно для більшості.

Голосування проходитиме на тлі стрімкого зростання насильства в Східному Єрусалимі та на Західному березі, пише Barron's.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід в інтерв'ю The Jerusalem Post заявив, що його країні потрібно буде відреагувати на небезпечні зв'язки росії та Ірану.