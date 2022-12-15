В Израиле скончался старейший украинец-праведник мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Израиле в возрасте 94 лет скончался украинец Виктор Мельник – один из старейших праведников мира, спасавший евреев в годы Второй мировой войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на израильские СМИ.
Виктор Мельник ушел из жизни 13 декабря.
Детали
Семейство Мельник спасло во время войны несколько еврейских семей. Благодаря самоотверженности этих украинцев сумели выжить 22 еврея. Мельнику было 11 лет, когда мать поручила ему носить еду и одежду еврейским семьям, прятавшимся от немцев.
Мельник переехал в Израиль 20 лет назад и поселился в городе Мигдаль ха-Эмек. Некоторые евреи, которых спасла семья Мельник, также репатриировались в Израиль. Именно они рассказали о том, кто их спас во время Холокоста.
Около двух лет назад в Мигдаль ха-Эмеке состоялась трогательная церемония установки памятного камня с именем Виктора Мельника в парке ветеранов.
Похоронили праведника-мира на кладбище города Мигдаль ха-Эмек.
Кто такой "Праведник народов мира"
Почетное звание "Праведник народов мира" присваивается в Израиле неевреям, которые спасали евреев во время войны с риском для собственной жизни. Это звание присваивается мемориальным научно-исследовательским институтом Яд ва-Шем после изучения документов, поданными членами спасенной семьи.
На территории постсоветских стран больше всего праведников мира среди украинцев – по некоторым данным, до 2500 человек. Информация о спасителях евреев во время Второй мировой войны начала собираться в Израиле с 1953 года. Среди удостоенных звания Праведников - граждане 19 стран. С 1989 года в Яд ва-Шем имена Праведников гравируются на специальной Почетной стене.