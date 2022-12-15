В Ізраїлі помер найстаріший українець-праведник світу

Віктор Мельник пішов із життя 13 грудня.

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Родина Мельників врятувало під час війни кілька єврейських сімей. Завдяки самовідданості цих українців зуміли вижити 22 євреї. Мельнику було 11 років, коли мати доручила йому носити їжу та одяг єврейським сім'ям, що ховалися від німців.

Мельник переїхав до Ізраїлю 20 років тому і оселився у місті Мігдаль ха-Емек. Деякі євреї, яких урятувала родина Мельників, також репатріювалися до Ізраїлю. Саме вони розповіли про те, хто їх урятував під час Голокосту.

Близько двох років тому в Мігдалі ха-Емеку відбулася зворушлива церемонія встановлення пам'ятного каменю з ім'ям Віктора Мельника у парку ветеранів.

Поховали праведника світу на цвинтарі міста Мігдаль ха-Емек.

Хто такий "Праведник народів світу"

Почесне звання "Праведник народів світу" надається в Ізраїлі неєвреям, які рятували євреїв під час війни з ризиком для власного життя. Це звання надається меморіальним науково-дослідним інститутом Яд ва-Шем після вивчення документів, поданих членами врятованої сім'ї.

На території пострадянських країн найбільше праведників світу серед українців – за деякими даними, до 2500 осіб. Інформація про рятівників євреїв під час Другої світової війни почала збиратися в Ізраїлі з 1953 року. Серед удостоєних звання Праведників – громадяни 19 країн. З 1989 року в Яд ва-Шем імена Праведників гравіюються на спеціальній Почесній стіні.