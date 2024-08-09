В июле россияне более 350 раз применяли химическое оружие против ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны Украины зафиксировали 358 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химическими соединениями в июле. Всего с 15 февраля по 24 июля зафиксировано 3570 таких случаев.
В июле Силы обороны зафиксировали более 350 случаев применения россияне боеприпасов с содержанием опасных химических соединений. Об этом заявили в Командовании Сил поддержки ВСУ, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что россия продолжает свою агрессию и грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения активно использует специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.
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Речь идет, в частности, о применении противником ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средства ведения войны.
Только в течение июля зафиксировано и задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических соединений. Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 июля текущего года было зафиксировано 3570 случаев применения противником боеприпасов, содержащих опасные химические вещества
Напомним
Весной этого года США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск.