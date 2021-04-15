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В Ивано-Франковске сформируют отряд добровольцев на случай полномасштабного вторжения России

В Ивано-Франковске сформируют отряд добровольцев на случай полномасштабного вторжения России

Киев  •  УНН

 • 22806 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ивано-Франковске сформируют отряд добровольцев на случай полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми”, — написал Марцинкив.

По его словам, если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе.

“А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ смогут разобраться на фронте. Будем готовы”, — отметил Марцинкив.

Дополнение

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать никаких ответов на провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные государством-агрессором РФ о якобы “подготовку Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что начало “боевых действий на Донбассе со стороны Киева” станет якобы “началом конца Украины”.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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