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В Івано-Франківську сформують загін добровольців на випадок повномасштабного вторгнення Росії

Київ • УНН

 • 22814 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Івано-Франківську сформують загін добровольців на випадок повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Доручив керівнику Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайлу Шутаку сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими”, — написав Марцінків.

За його словами, якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом.

“А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті. Будьмо готові”, — зазначив Марцінків.

Доповнення

Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна не планує робити жодних відповідей на провокації Росії на Донбасі, тому війни не буде.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак сказав, що початок “бойових дій на Донбасі з боку Києва” стане нібито “початком кінця України”.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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