В Ивано-Франковске избрана мера пресечения четырем "моделям" порно-чата
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ивано-Франковский городской судом удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении четырех женщин, которых подозревают в изготовлении, сбыте и распространении видеопродукции порнографического характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Так, в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 310 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины в Ивано-Франковске разоблачены две онлайн-студии, где незаконно изготавливали видеопродукцию порнографического характера.
Установлено, что организатор и три сообщницы, зарегистрировавшись как веб-модели в сети интернет на одном из сайтов, принимали заказы от пользователей этого ресурса, изготавливали, распространяли и сбывали со своим участием видеопродукцию порнографического характера.
Сейчас всем четырем сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет прокуратура Ивано-Франковской области.
За указанное правонарушение им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, правоохранители разоблачили жительницу Одессы, которая организовала в съемной квартире порностудию.