В Івано-Франківську обрано запобіжний захід чотирьом “моделям” порно-чату
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Івано-Франківським міським судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо чотирьох жінок, яких підозрюють у виготовленні, збуті та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Так, у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 310 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України в Івано-Франківську викрито дві онлайн-студії, де незаконно виготовляли відеопродукцію порнографічного характеру.
Установлено, що організаторка та три співучасниці, зареєструвавшись як веб-моделі у мережі інтернет на одному із сайтів, приймали замовлення від користувачів цього ресурсу, виготовляли, розповсюджували та збували за своєю участю відеопродукцію порнографічного характеру.
Наразі всім чотирьом повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області.
За вказане правопорушення їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правоохоронці викрили жительку Одеси, яка організувала у найманій квартирі порностудію.