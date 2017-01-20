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В итальянском отеле, на который обрушилась лавина, нашли 10 живых людей

В итальянском отеле, на который обрушилась лавина, нашли 10 живых людей

Киев • УНН

 • 13299 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Спасатели обнаружили десять выживших под завалами горного отеля Rigopiano, на который в среду обрушился мощный снежный ком, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Издание отмечает, что обнаружение под обломками отеля 20 января живых людей усилило надежды, что спасенных будет больше.

Сообщается, что вместе с двумя людьми, которым удалось самым выбраться из-под завалов, количество выживших составляет 10 человек.

Также отмечается, что в пятницу под обломками спасатели также нашли тела четырех погибших.

Сейчас пропавшими без вести числятся еще 22 человека.

Напомним, 19 января в Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля. В нем, по предварительным данным, находятся более 20 человек.

Как сообщал УНН, сегодня из под завалов отеля Rigapiano в Италии, смогли выявить уже восемь живых людей, в том числе двоих детей.

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