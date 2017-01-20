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В італійському готелі, на який обрушилася лавина, знайшли 10 живих людей

В італійському готелі, на який обрушилася лавина, знайшли 10 живих людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Рятувальники виявили десять людей, які вижили під завалами гірського готелю Rigopiano, на який в середу обрушилася потужна снігова лавина, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Видання зазначає, що виявлення під уламками готелю 20 січня живих людей посилило надії, що врятованих буде більше.

Повідомляється, що разом із двома людьми, яким вдалося самим вибратися з-під завалів, кількість тих, що вижили становить 10 осіб.

Також наголошується, що у п’ятницю під уламками рятувальники також знайшли тіла чотирьох загиблих.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще 22 людини.

Нагадаємо, 19 січня в Італії в результаті сходу лавини під снігом виявилося будівлю готелю. У ньому, за попередніми даними, знаходяться більше 20 осіб.

Як повідомляв УНН, сьогодні З під завалів готелю Rigapiano в Італії, змогли виявити вже вісьмох живих людей, у тому числі двох дітей.

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