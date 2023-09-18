В Италии нашли новую картину Рафаэля, на которой изображена Мария Магдалена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Италии обнаружили новую картину Рафаэля. На ней изображена Мария Магдалена, пишет итальянское информагентство ANSA, передает УНН.
Детали
Картина имеет изображение К’яры Фанчелли – жены художника эпохи Возрождения Перуджиной Она нарисована на деревянной панели из тополя размером 46х34 см.
Портрет датирован 1504 годом. Он принадлежит к иностранной частной коллекции и был приписан мастеру эпохи возрождения группой ученых. Группа ученых, исследовавшая портрет, приписала его Рафаэлю.
Отметим, что Рафаэль Санти — итальянский живописец, график и архитектор умбрийской, а впоследствии римской школы. Один из самых ярких представителей искусства эпохи Высокого Возрождения, или римского классицизма начала XVI века. За свою жизнь он стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. На произведениях Рафаэля изображены преимущественно Мадонны.