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В Італії знайшли нову картину Рафаеля, на якій зображена Марія Магдалена

В Італії знайшли нову картину Рафаеля, на якій зображена Марія Магдалена

Київ • УНН

 • 946871 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Італії виявили нову картину Рафаеля. На ній зображена Марія Магдалена, пише італійське інформагентство ANSA, передає УНН.

Деталі

Картина має зображення К’яри Фанчеллі – дружини художника доби Відродження Перуджіною Вона намальована на дерев’яній панелі з тополі розміром 46х34 см.

Портрет датований 1504 роком. Він належить до іноземної приватної колекції та був приписаний майстру епохи відродження групою вчених. Група вчених, що дослідила портрет, приписала його Рафаелю.

Відзначимо, що Рафаель Санті — італійський живописець, графік і архітектор умбрійської, а згодом римської школи. Один з найяскравіших представників мистецтва епохи Високого Відродження, або римського класицизму початку XVI століття. За своє життя він став одним з найславетніших і багатих художників Італії. На творах Рафаеля зображені переважно Мадонни.

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