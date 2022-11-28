В Италии произошел оползень: среди 7 погибших нашли новорожденного ребенка

Детали

Префект Неаполя подтвердил, что пять человек считаются пропавшими без вести и опасаются, что они похоронены под обломками огромного оползня, который обрушился на город Казамиччолу перед рассветом в субботу. Его сила разрушала здания и толкала транспортные средства в море.

Другие жертвы были идентифицированы как родители младенца, 5-летняя девочка и ее 11-летний брат, 31-летний житель острова и болгарский турист.

Риск оползней остается в самой высокой части города, вблизи места, где произошел оползень, вызванный сильным дождем.

Небольшие бульдозеры сначала сосредоточились на расчистке дорог, чтобы позволить проехать спасательным машинам, а водолазные группы были вовлечены для проверки автомобилей, столкнувшихся в море.

Фотографии и аэрофотосъемка показали здания, разрушенные оползнем, и несколько автомобилей, которые толкнуло в море тем, что один из жителей назвал “водопадом из воды и грязи”.

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