В Італії стався зсув ґрунту: серед 7 загиблих знайшли новонароджене дитя

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Префект Неаполя підтвердив, що п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти та побоюються, що вони поховані під уламками величезного зсуву, який обрушився на місто Казаміччолу перед світанком у суботу. Його сила руйнувала будівлі та штовхала транспортні засоби в море.

Інші жертви були ідентифіковані як батьки немовляти, 5-річна дівчинка та її 11-річний брат, 31-річний житель острова та болгарський турист.

Ризик зсувів залишається у найвищій частині міста, поблизу місця, де відбувся зсув грунту, викликаний сильним дощем.

Невеликі бульдозери спочатку зосередилися на розчищенні доріг, щоб дозволити проїхати рятувальним машинам, а водолазні групи були залучені для перевірки автомобілів, які були зіштовхнуті в море.

Фотографії та аерофотозйомка показали будівлі, зруйновані зсувом, і кілька автомобілів, які штовхнуло в море тим, що один з жителів назвав “водоспадом із води та бруду”.

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