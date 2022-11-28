В Італії стався зсув ґрунту: серед 7 загиблих знайшли новонароджене дитя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пошукові групи серед уламків та багнюці виявили сімох загиблих, у тому числі 3-тижневого немовля та пару маленьких братів і сестер на курортному острові Іскія.
Про це повідомляє УНН з посиланням Associated Press News.
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Префект Неаполя підтвердив, що п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти та побоюються, що вони поховані під уламками величезного зсуву, який обрушився на місто Казаміччолу перед світанком у суботу. Його сила руйнувала будівлі та штовхала транспортні засоби в море.
Інші жертви були ідентифіковані як батьки немовляти, 5-річна дівчинка та її 11-річний брат, 31-річний житель острова та болгарський турист.
Ризик зсувів залишається у найвищій частині міста, поблизу місця, де відбувся зсув грунту, викликаний сильним дощем.
Невеликі бульдозери спочатку зосередилися на розчищенні доріг, щоб дозволити проїхати рятувальним машинам, а водолазні групи були залучені для перевірки автомобілів, які були зіштовхнуті в море.
Фотографії та аерофотозйомка показали будівлі, зруйновані зсувом, і кілька автомобілів, які штовхнуло в море тим, що один з жителів назвав “водоспадом із води та бруду”.
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