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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Італії стався зсув ґрунту: серед 7 загиблих знайшли новонароджене дитя

В Італії стався зсув ґрунту: серед 7 загиблих знайшли новонароджене дитя

Київ • УНН

 • 1280225 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Пошукові групи серед уламків та багнюці виявили сімох загиблих, у тому числі 3-тижневого немовля та пару маленьких братів і сестер на курортному острові Іскія.

Про це повідомляє УНН з посиланням Associated Press News.

Деталі

Префект Неаполя підтвердив, що п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти та побоюються, що вони поховані під уламками величезного зсуву, який обрушився на місто Казаміччолу перед світанком у суботу. Його сила руйнувала будівлі та штовхала транспортні засоби в море.

Інші жертви були ідентифіковані як батьки немовляти, 5-річна дівчинка та її 11-річний брат, 31-річний житель острова та болгарський турист.

Ризик зсувів залишається у найвищій частині міста, поблизу місця, де відбувся зсув грунту, викликаний сильним дощем.

Невеликі бульдозери спочатку зосередилися на розчищенні доріг, щоб дозволити проїхати рятувальним машинам, а водолазні групи були залучені для перевірки автомобілів, які були зіштовхнуті в море.

Фотографії та аерофотозйомка показали будівлі, зруйновані зсувом, і кілька автомобілів, які штовхнуло в море тим, що один з жителів назвав “водоспадом із води та бруду”.

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