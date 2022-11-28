У США біля маркету в стрілянині загинула дитина, ще 5 людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За даними департаменту поліції Атланти, у суботу ввечері внаслідок стрілянини біля торгового центру в Атланті одна людина загинула та п’ятеро отримали поранення, у тому числі один у важкому стані.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Axios.
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Стрілянина сталася після того, як групу людей вивели з території вокзалу, повідомила лейтенант поліції Жермен Дірлов у суботу ввечері. Потім група перейшла до мосту, де “виникла суперечка, яка переросла в стрілянину”.
За словами лейтенанта, станом на суботу ввечері загинув 12-річний хлопчик на місці події, а п’ятеро інших постраждалих були доставлені до місцевих лікарень.
Як повідомили в поліції, групу вигнали з території Атлантичного вокзалу за “некоректну поведінку” та порушення комендантської години.
Слідчі відділу вбивств були на місці події в суботу ввечері, щоб дослідити місце події та “встановити сліди у справі, а також інформацію про підозру”, — сказав Дірлав. Зазначається, що жертвам було від 15 до 21 року.
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