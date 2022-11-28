В США у маркета в стрельбе погиб ребенок, еще 5 человек ранены

Детали

Стрельба произошла после того, как группу людей вывели с территории вокзала, сообщила лейтенант полиции Жермен Дирлов в субботу вечером. Затем группа перешла к мосту, где “возник спор, переросший в стрельбу”.

По словам лейтенанта, по состоянию на субботу вечером погиб 12-летний мальчик на месте происшествия, а пятеро других пострадавших были доставлены в местные больницы.

Как сообщили в полиции, группу изгнали с территории Атлантического вокзала за “некорректное поведение” и нарушение комендантского часа.

Следователи отдела убийств были на месте происшествия в субботу вечером, чтобы исследовать место происшествия и “установить следы по делу, а также информацию о подозрении”, — сказал Дирлав. Отмечается, что жертвам было от 15 до 21 года.

Напомним

В воскресенье вечером исламистские боевики напали на гостиницу, которой пользуются правительственные чиновники, в сомалийской столице Могадишо.