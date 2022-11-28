У столиці Сомалі бойовики напали на готель, яким користуються чиновники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У неділю ввечері ісламістські бойовики напали на готель, яким користуються урядові чиновники, у столиці Сомалі Могадішо.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Пов’язане з Аль-Каїдою угруповання “Аль-Шабаб”, яке контролює значні території країни, взяло на себе відповідальність за напад, зазначивши в заяві, що він був націлений на сусідній президентський палац.
Цитата
“Ми були налякані сильним вибухом, за яким послідувала сильна перестрілка. Ми просто були вдома і слухали стрілянину”, — сказав Ахмед Абдуллахі, який живе неподалік від місця події.
Сили безпеки відповіли на атаку “Аль-Шабааб” на готель у столичному районі Бондхере, повідомляє державна телекомпанія SNTV у Twitter.
“Сили врятували урядовців і представників громадськості, які опинилися в пастці в будівлі”, — сказав мовник.
Нападники увірвалися в готель Villa Rose, який розташований неподалік від президентського палацу. Офіцери повідомили, що кількість нападників невідома.
Президент Хасан Шейх Мохамуд, який був обраний на початку цього року, проводить військовий наступ проти Аль-Шабааб.
Нагадаємо
24 листопад африканські лідери оголосили про припинення вогню в східній Демократичній Республіці Конго, починаючи з п’ятниці 19 листопада, яке спрямоване, зокрема, на припинення нападів повстанської групи "M23".