В столице Сомали боевики напали на гостиницу, которой пользуются чиновники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В воскресенье вечером исламистские боевики напали на гостиницу, которой пользуются правительственные чиновники, в столице Сомали Могадишо.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Связанная с Аль-Каидой группировка “Аль-Шабаб”, которая контролирует значительные территории страны, взяла на себя ответственность за нападение, отметив в заявлении, что он был нацелен на соседний президентский дворец.
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“Мы были напуганы сильным взрывом, за которым последовала сильная перестрелка. Мы просто были дома и слушали стрельбу”, — сказал Ахмед Абдуллахи, живущий неподалеку от места происшествия.
Силы безопасности ответили на атаку “Аль-Шабааб” на отель в столичном районе Бондхере, сообщает государственная телекомпания SNTV в Twitter.
“Силы спасли чиновников и представителей общественности, оказавшихся в ловушке в здании”, — сказал вещатель.
Нападавшие ворвались в отель Villa Rose, расположенный неподалеку от президентского дворца. Офицеры сообщили, что количество нападавших неизвестно.
Президент Хасан Шейх Мохамуд, избранный на начале этого года, проводит военное наступление против Аль-Шабааб.
Напомним
24 ноября африканские лидеры объявили о прекращении огня в восточной Демократической Республике Конго, начиная с пятницы 19 ноября, которое направлено, в частности, на прекращение нападений повстанческой группы "M23".