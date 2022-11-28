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В столице Сомали боевики напали на гостиницу, которой пользуются чиновники

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В воскресенье вечером исламистские боевики напали на гостиницу, которой пользуются правительственные чиновники, в столице Сомали Могадишо.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Связанная с Аль-Каидой группировка “Аль-Шабаб”, которая контролирует значительные территории страны, взяла на себя ответственность за нападение, отметив в заявлении, что он был нацелен на соседний президентский дворец.

Цитата

“Мы были напуганы сильным взрывом, за которым последовала сильная перестрелка. Мы просто были дома и слушали стрельбу”, — сказал Ахмед Абдуллахи, живущий неподалеку от места происшествия.

Силы безопасности ответили на атаку “Аль-Шабааб” на отель в столичном районе Бондхере, сообщает государственная телекомпания SNTV в Twitter.

“Силы спасли чиновников и представителей общественности, оказавшихся в ловушке в здании”, — сказал вещатель.

Нападавшие ворвались в отель Villa Rose, расположенный неподалеку от президентского дворца. Офицеры сообщили, что количество нападавших неизвестно.

Президент Хасан Шейх Мохамуд, избранный на начале этого года, проводит военное наступление против Аль-Шабааб.

Напомним

24 ноября африканские лидеры объявили о прекращении огня в восточной Демократической Республике Конго, начиная с пятницы 19 ноября, которое направлено, в частности, на прекращение нападений повстанческой группы "M23".

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