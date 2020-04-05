В Италии сегодня от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89885 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101375 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103505 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102693 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110830 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100086 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104719 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106513 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131457 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130418 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Италии сегодня от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819

В Италии сегодня от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819

Киев  •  УНН

 • 18595 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Италии от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819. Сегодня наименьшее количество умерших за день от 19 марта, передает УНН со ссылкой на данные Департаментом гражданской защиты Италии.

Согласно данным, озвученным Департаментом гражданской защиты Италии, общее количество выявленных инфицированных (включая тех, что выздоровели и тех, которые умерли) -128948.

Инфицированные, на сегодня - 91 246 (+ 2972 сегодня); 
Выздоровели - 21815 (+ 819 сегодня); 
Умерли - 15 887 (+ 525 сегодня).

"Сегодня наименьшее количество умерших за день от 19 марта", - отметили в Департаменте.

Напомним, что Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом.

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