В Италии сегодня от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Италии от коронавируса умерло 525 человек, а выздоровело - 819. Сегодня наименьшее количество умерших за день от 19 марта, передает УНН со ссылкой на данные Департаментом гражданской защиты Италии.
Согласно данным, озвученным Департаментом гражданской защиты Италии, общее количество выявленных инфицированных (включая тех, что выздоровели и тех, которые умерли) -128948.
Инфицированные, на сегодня - 91 246 (+ 2972 сегодня);
Выздоровели - 21815 (+ 819 сегодня);
Умерли - 15 887 (+ 525 сегодня).
"Сегодня наименьшее количество умерших за день от 19 марта", - отметили в Департаменте.
Напомним, что Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом.