В Італії сьогодні від коронавірусу померло 525 осіб, а одужало - 819
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні в Італії від коронавірусу померло 525 осіб, а одужало - 819. Сьогодні найменша кількість померлих за день від 19 березня, передає УНН із посиланням на дані Департаментом цивільного захисту Італії.
Відповідно до даних, озвучених Департаментом цивільного захисту Італії, загальна кількість виявлених інфікованих (включно з тими, що одужали і тими, що померли) -128 948.
Інфіковані, станом на сьогодні - 91 246 (+ 2 972 сьогодні);
Одужали - 21 815 (+ 819 сьогодні);
Померли - 15 887 (+ 525 сьогодні).
"Сьогодні найменша кількість померлих за день від 19 березня", - відзначили у Департаменті.
Нагадаємо, що Іспанія випередила Італію за кількістю інфікованих коронавірусом.