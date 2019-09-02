В Италии проголосуют за новую коалицию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Члены итальянской политической партии "Движение 5 звезд" проголосуют за новую коалицию. Об этом УНН передает со ссылкой на EUobserver.
"Итальянская политическая партия "Движение 5 звезд" и левоцентристская оппозиционная Демократическая партия на прошлой неделе договорились о создании коалиции, чтобы избежать досрочных выборов, которые могли бы способствовать крайне правой партии Сальвини", - говорится в сообщении.
Однако, члены движения все еще должны одобрить эту сделку через интернет-платформу M5S во вторник.
"Сальвадоре призвал к принятию вотума недоверия в середине августа для принуждения к выборам, но итальянский Сенат отклонил его", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства.