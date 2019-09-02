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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116363 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127120 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118427 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123514 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127218 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Италии проголосуют за новую коалицию

В Италии проголосуют за новую коалицию

Киев  •  УНН

 • 8357 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Члены итальянской политической партии "Движение 5 звезд" проголосуют за новую коалицию. Об этом УНН передает со ссылкой на EUobserver.

"Итальянская политическая партия "Движение 5 звезд" и левоцентристская оппозиционная Демократическая партия на прошлой неделе договорились о создании коалиции, чтобы избежать досрочных выборов, которые могли бы способствовать крайне правой партии Сальвини", - говорится в сообщении.

Однако, члены движения все еще должны одобрить эту сделку через интернет-платформу M5S во вторник.

"Сальвадоре призвал к принятию вотума недоверия в середине августа для принуждения к выборам, но итальянский Сенат отклонил его", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства.

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