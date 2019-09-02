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В Італії проголосують за нову коаліцію

В Італії проголосують за нову коаліцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Члени італійської політичної партії "Рух 5 зірок" проголосують за нову коаліцію. Про це передає УНН із посиланням на EUobserver.

"Італійська політична партія "Рух 5 зірок" і лівоцентристська опозиційна Демократична партія на минулому тижні домовилися про створення коаліції, щоб уникнути дострокових виборів, які могли б сприяти вкрай правої партії Маттео Сальвіні", - йдеться в повідомленні.

Проте, члени руху все ще повинні схвалити цю угоду через інтернет-платформу M5S у вівторок.

"Сальвадорі закликав до прийняття вотуму недовіри в середині серпня для примусу до виборів, але італійський Сенат відхилив його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент Італії Серджо Маттарелла запросив Джузеппе Конте, щоб доручити йому сформувати уряд на основі нової парламентської більшості.

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