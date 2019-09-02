В Італії проголосують за нову коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Члени італійської політичної партії "Рух 5 зірок" проголосують за нову коаліцію. Про це передає УНН із посиланням на EUobserver.
"Італійська політична партія "Рух 5 зірок" і лівоцентристська опозиційна Демократична партія на минулому тижні домовилися про створення коаліції, щоб уникнути дострокових виборів, які могли б сприяти вкрай правої партії Маттео Сальвіні", - йдеться в повідомленні.
Проте, члени руху все ще повинні схвалити цю угоду через інтернет-платформу M5S у вівторок.
"Сальвадорі закликав до прийняття вотуму недовіри в середині серпня для примусу до виборів, але італійський Сенат відхилив його", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент Італії Серджо Маттарелла запросив Джузеппе Конте, щоб доручити йому сформувати уряд на основі нової парламентської більшості.