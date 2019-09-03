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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26587 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116375 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127132 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118438 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123523 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127222 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Италии согласовали новое правительство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Италии бывшие политические оппоненты "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд" окончательно согласовали формирования коалиции, таким образом страна избежит досрочных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", - говорится в сообщении.

Двое бывших противников Демократы и "Движение 5 звезд" согласовали проект соглашения, после того, как лидер партии Лига Сальвини вывел свою партию из коалиции, надеясь на досрочные выборы.

Итоги онлайн-голосования членов партии "Движение пяти звезд" означает, что Италия теперь избежит новых выборов. Профессор права Джузеппе Конте остается премьер-министром.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства.

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