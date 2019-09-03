В Италии согласовали новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Италии бывшие политические оппоненты "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд" окончательно согласовали формирования коалиции, таким образом страна избежит досрочных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", - говорится в сообщении.
Двое бывших противников Демократы и "Движение 5 звезд" согласовали проект соглашения, после того, как лидер партии Лига Сальвини вывел свою партию из коалиции, надеясь на досрочные выборы.
Итоги онлайн-голосования членов партии "Движение пяти звезд" означает, что Италия теперь избежит новых выборов. Профессор права Джузеппе Конте остается премьер-министром.
Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства.