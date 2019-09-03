В Италии согласовали новое правительство

"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", - говорится в сообщении.

Двое бывших противников Демократы и "Движение 5 звезд" согласовали проект соглашения, после того, как лидер партии Лига Сальвини вывел свою партию из коалиции, надеясь на досрочные выборы.

Итоги онлайн-голосования членов партии "Движение пяти звезд" означает, что Италия теперь избежит новых выборов. Профессор права Джузеппе Конте остается премьер-министром.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства.