В Італії погодили новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Італії колишні політичні опоненти "Демократична партія" та "Рух 5 зірок" остаточно погодили формування коаліції, таким чином країна уникне дочасних виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Члени популістського руху п'яти зірок проголосували за підтримку формування уряду з лівоцентристами, припинивши політичну кризу в Італії", - йдеться у повідомленні.
Двоє колишніх супротивників Демократи та "Рух 5 зірок" погодили проєкт угоди, після того, як лідер партії Ліга Маттео Сальвіні вивів свою партію з коаліції, сподіваючись на дочасні вибори.
Підсумки онлайн-голосування членів партії "Рух п'яти зірок" означають, що Італія тепер уникне нових виборів. Професор права Джузеппе Конте залишається прем'єр-міністром.
Нагадаємо, президент Італії Серджо Маттарелла запросив Джузеппе Конте, щоб доручити йому сформувати уряд на основі нової парламентської більшості.