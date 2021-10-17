В Италии на плантации наркотиков нашли 235 мертвых сонь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Италии в регионе Калабрия обнаружили 235 похищенных сонь, которые хранились в полиэтиленовых пакетах. Правоохранители обнаружили находку во время конфискации конопли. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.
Детали
Животных хранили в морозильной камере три человека, которые были арестованы по обвинению в захвате и убийстве сонь.
Также там были многочисленные экземпляры живых сонь, которые содержались в клетках.
Трех арестованных также обвиняется в производстве наркотиков, поскольку они несут ответственность за выращивание каннабиса, который они обнаружили на той же самой территории. Конфисковали около 730 растений.
Дополнительно
Соня - это грызун, на которого охотятся ночью, когда запрещена любая охотничья деятельность. Есть много тех, кто нарушает закон и даже очень рискует, чтобы завладеть этим грызуном.
Напомним
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