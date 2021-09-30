На півночі окупованого Криму масово гинуть птахи

Деталі

У район масової загибелі птахів виїхала група вчених, щоб зібрати матеріал для експертизи. На місці фахівці виявили від 5 тисяч до 7 тисяч мертвих особин чорношийної поганки. Морського голубка виявлено від 250 до 300 тушок, галагаза — до пів сотні.

“Учора ми виїжджали на місце. Найбільше виявили серед мертвих чорношийну поганку, її майже 100% загинуло, далі за кількістю мертвих — пеганки і морський голубок. Також були поодинокі особини чомги”, — повідомив співробітник кафедри геоекології Кримського федерального університету Григорій Прокопов.

За словами Прокопова, причин може бути кілька, від навмисного отруєння до несприятливої ​​екологічної ситуації, пов’язаної з можливим перевищенням вмісту ртуті у цьому районі.

“Треба зробити аналіз на важкі метали. Вчора бачили хворого, але живого птаха. Його поведінка свідчила про порушену нервову систему. Тобто, ймовірно, що це вірусне захворювання, яке травмує нервову систему”, — додав експерт.

Повідомляють, що зараз із мертвими птахами працюють вчені, які згодом назвуть точну причину їхньої загибелі.

Нагадаємо

Служба рибних ресурсів та дикої природи США (FWS) оголосила вимерлими 23 види тварин та рослин.