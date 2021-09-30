У США оголосили вимерлими 23 види тварин і рослин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Служба рибних ресурсів та дикої природи США (FWS) оголосила вимерлими 23 види тварин та рослин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз служби.
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До вимерлих видів належать: 11 пташок, один вид кажанів, два види риб, одна рослина, а також вісім видів мідій.
“Кожний представник із цих 23 видів — величезна втрата для природної спадщини нашої країни та глобального біологічного різномаїття. Це чергове нагадування нам про те, що вимирання — наслідок змін у навколишньому середовищі, які спровокувала людина”, — зазначила Бріджит Фейхі, представниця FWS.
Білодзьобий дятел, якого зараховано у список вимерлих видів, раніше був представником найбільших дятлів на території США. Однак, востаннє його бачили у штаті Луїзіана 1944 року. 1967 року його додали до списку видів, який перебуває на межі вимирання.
Ще один птах, якого оголосили вимерлим видом, — співочий птах Бахмана, він був одним із найрідкісніших співочих птахів у Північній Америці. Його не бачили з 1967 року.
Також у списку є вісім видів птахів із Гаваїв, зокрема гуамська летюча лисиця.
У заяві FWS йдеться, що заходи захисту, надані законом про види, які перебувають під загрозою зникнення (ESA), для цих видів застосували занадто пізно. Але підкреслюють, що цей закон виявився успішним у запобіганні зникнення понад 99% перерахованих видів.
“Служба активно взаємодіє з різними партнерами по всій країні, щоб запобігти подальшому зникненню, відновити занесені у списки види... Закон про зникаючі види неймовірно успішний як у запобіганні зникнення, так і у стимулюванні різноманітних партнерств, необхідних для вирішення важливих проблем 21 століття”, — заявила Марта Вільямс, головний заступник директора FWS.
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