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У США оголосили вимерлими 23 види тварин і рослин

У США оголосили вимерлими 23 види тварин і рослин

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Служба рибних ресурсів та дикої природи США (FWS) оголосила вимерлими 23 види тварин та рослин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз служби.

Деталі

До вимерлих видів належать: 11 пташок, один вид кажанів, два види риб, одна рослина, а також вісім видів мідій.

“Кожний представник із цих 23 видів — величезна втрата для природної спадщини нашої країни та глобального біологічного різномаїття. Це чергове нагадування нам про те, що вимирання — наслідок змін у навколишньому середовищі, які спровокувала людина”, — зазначила Бріджит Фейхі, представниця FWS.

Білодзьобий дятел, якого зараховано у список вимерлих видів, раніше був представником найбільших дятлів на території США. Однак, востаннє його бачили у штаті Луїзіана 1944 року. 1967 року його додали до списку видів, який перебуває на межі вимирання.

Ще один птах, якого оголосили вимерлим видом, — співочий птах Бахмана, він був одним із найрідкісніших співочих птахів у Північній Америці. Його не бачили з 1967 року.

Також у списку є вісім видів птахів із Гаваїв, зокрема гуамська летюча лисиця.

У заяві FWS йдеться, що заходи захисту, надані законом про види, які перебувають під загрозою зникнення (ESA), для цих видів застосували занадто пізно. Але підкреслюють, що цей закон виявився успішним у запобіганні зникнення понад 99% перерахованих видів.

“Служба активно взаємодіє з різними партнерами по всій країні, щоб запобігти подальшому зникненню, відновити занесені у списки види... Закон про зникаючі види неймовірно успішний як у запобіганні зникнення, так і у стимулюванні різноманітних партнерств, необхідних для вирішення важливих проблем 21 століття”, — заявила Марта Вільямс, головний заступник директора FWS.

Нагадаємо

У Південно-Африканській Республіці рій бджіл убив 63 африканських пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення.

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