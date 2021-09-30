В США объявили вымершими 23 вида животных и растений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Служба рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) объявила вымершими 23 вида животных и растений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз службы.
Детали
К вымершим видам относятся: 11 птиц, один вид летучих мышей, два вида рыб, одно растение, а также восемь видов мидий.
“Каждый представитель из этих 23 видов — огромная потеря для природного наследия нашей страны и глобального биологического разнообразия. Это очередное напоминание нам о том, что вымирание — следствие изменений в окружающей среде, которые спровоцировал человек”, — отметила Бриджит Фэйхи, представительница FWS.
Белоклювый дятел, который занесен в список вымерших видов, ранее был представителем крупнейших дятлов на территории США. Однако, в последний раз его видели в штате Луизиана в 1944 году. В 1967 году его добавили в список видов, находящихся на грани вымирания.
Еще одна птица, которую объявили вымершим видом, — певчая птица Бахмана, она была одной из самых редких певчих птиц в Северной Америке. Ее не видели с 1967 года.
Также в списке есть восемь видов птиц с Гавайев, в частности гуамская летучая лисица.
В заявлении FWS говорится, что меры защиты, предоставляемые законом об исчезающих видах (ESA), для этих видов применили слишком поздно. Но подчеркивают, что этот закон оказался успешным в предотвращении исчезновения более 99% перечисленных видов.
“Служба активно взаимодействует с различными партнерами по всей стране, чтобы предотвратить дальнейшее исчезновению, восстановить занесены в списки виды... Закон об исчезающих видах невероятно успешен как в предотвращении исчезновения, так и в стимулировании различных партнерств, необходимых для решения насущних проблем 21 века”, — заявила Марта Уильямс, главный заместитель директора FWS.
Напомним
В Южно-Африканской Республике рой пчел убил 63 африканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения.