На севере оккупированного Крыма массово гибнут птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На побережье залива Сиваш в Крыму зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крыминформ.
Детали
В район массовой гибели птиц выехала группа ученых, чтобы собрать материал для экспертизы. На месте специалисты обнаружили от 5 тысяч до 7 тысяч мертвых особей черношейной поганки. Морского голубка обнаружено от 250 до 300 тушек, пеганки — до полусотни.
“Вчера мы выезжали на место. Больше всего обнаружили среди мертвых черношейную поганку, ее почти 100% погибло, далее по количеству мертвых — пеганки и морской голубок. Также были единичные особи чомги”, — сообщил сотрудник кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Григорий Прокопов.
По словам Прокопова, причин может быть несколько, от намеренного отравления до неблагоприятной экологической ситуации, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе.
“Надо сделать анализ на тяжелые металлы. Вчера видели больную, но живую птицу. Ее поведение свидетельствовало о возбужденной нервной системе. То есть, вероятно, что это вирусное заболевание, которое травмирует нервную систему”, — добавил эксперт.
Сообщают, что сейчас с мертвыми птицами работают ученые, которые позже назовут точную причину их гибели.
Напомним
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