В Італії на плантації наркотиків знайшли 235 мертвих сонь

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Тварин зберігали у морозильній камері троє людей, які були заарештовані за звинуваченням у захопленні та вбивстві сонь.

Також там були численні екземпляри живих сонь, які утримувалися у клітках.

Трьох заарештованих також звинувачують у виробництві наркотиків, оскільки вони несуть відповідальність за вирощування канабісу, який вони виявили на тій же самій території. Конфіскували близько 730 рослин.

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Соня - це гризун, на якого полюють вночі , коли заборонена будь-яка мисливська діяльність. Є багато тих, хто порушує закон і навіть дуже ризикує, щоб заволодіти цим гризуном.

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