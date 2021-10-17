В Італії на плантації наркотиків знайшли 235 мертвих сонь
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Італії в регіоні Калабрія виявили 235 викрадених сонь, які зберігалися у поліетиленових пакетах. Правоохоронці виявили знахідку під час конфіскації коноплі. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
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Тварин зберігали у морозильній камері троє людей, які були заарештовані за звинуваченням у захопленні та вбивстві сонь.
Також там були численні екземпляри живих сонь, які утримувалися у клітках.
Трьох заарештованих також звинувачують у виробництві наркотиків, оскільки вони несуть відповідальність за вирощування канабісу, який вони виявили на тій же самій території. Конфіскували близько 730 рослин.
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Соня - це гризун, на якого полюють вночі , коли заборонена будь-яка мисливська діяльність. Є багато тих, хто порушує закон і навіть дуже ризикує, щоб заволодіти цим гризуном.
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