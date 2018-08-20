В Италии из-за сильного дождя затопило ущелье с туристами: восемь человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В итальянской Калабрии из-за сильного дождя затопило ущелье, в котором находились туристы, погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщает AP, передает УНН.
В горном регионе Калабрия из-за сильного дождя затопило ущелье Раганелло, в котором находились туристы. На данный момент сообщается о восьмерых погибших — четверо мужчин и четверо женщин.
По словам главы агентства гражданской защиты Карло Танси, еще 12 человек, в том числе 10-летний мальчик, были эвакуированы в безопасное место из затопленного ущелья. Мальчик — один из шести туристов, которые получили травмы из-за инцидента.
Пока неизвестно, сколько людей пропали в ущелье, однако как минимум три группы туристов находились в то время ущелье.
Как сообщил Танси, понадобиться много часов, чтоб узнать возможное количество пострадавших.
Напомним, у берегов Хорватии спасли британку, которая выпала за борт круизного лайнера и провела 10 часов в море.