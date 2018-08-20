В Італії через сильний дощ затопило ущелину з туристами: восьмеро людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В італійській Калабрії через сильний дощ затопило ущелину, в якій перебували туристи, загинуло щонайменше восьмеро осіб. Про це повідомляє AP, передає УНН.
У гірському регіоні Калабрія через сильний дощ затопило ущелину Раганелло, де перебували туристи. Наразі повідомляється про вісьмох загиблих - четверо чоловіків і четверо жінок.
За словами глави агентства цивільного захисту Карло Тансі, ще 12 осіб, зокрема 10-річний хлопчик, були евакуйовані в безпечне місце із затопленої ущелини. Хлопчик - один з шести туристів, які отримали травми через інцидент.
Поки невідомо, скільки людей пропали в ущелині, однак щонайменше три групи туристів перебували в той час в ущелині.
Як повідомив Тансі, знадобиться чимало часу, щоб встановити можливу кількість постраждалих.
Нагадаємо, біля берегів Хорватії врятували британку, яка випала за борт круїзного лайнера і провела 10 годин у морі.