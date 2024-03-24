В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

В Италии уверены, что россии не стоит использовать теракт в Москве для оправдания эскалации войны против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает ANSA, пишет УНН.

Детали

"Всегда нужно быть спокойным и рассудительным, даже после ужасного теракта в Москве, и работать над избежанием эскалации", - сказал Таяни на мероприятии в городе Потенца, когда его спросили о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши во время атаки на города на западе Украины.

По мнению министра, необходимо рассмотреть аргументы, которые "подтолкнут все стороны к благоразумию".

Всегда нужно быть спокойным и рассудительным, даже после ужасного теракта в Москве, и работать над тем, чтобы избежать эскалации. Мы должны призвать Россию не использовать атаку (для оправдания эскалации войны против Украины - ред.) - заявил Таяни.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия пытается лживо связать Украину с терактом под Москвой, чтобы поощрить еще больше россиян погибнуть в своей бессмысленной войне против Украины и привить ненависть к украинцам и Западу

Напомним

российский диктатор владимир путин обратился к россиянам спустя 18 часов после стрельбы в подмосковном ТЦ "Крокус сити холле", а также заявил, что Украина якобы готовила "окно" для перехода границы стрелками.