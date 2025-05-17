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В ISW объяснили причины смены путиным командующего сухопутными войсками рф

Киев • УНН

 • 416 просмотра

путин уволил Олега Салюкова и назначил Андрея Мордвичева. ISW считает, что это может свидетельствовать об одобрении кремлем тактики штурмов с большими потерями.

В ISW объяснили причины смены путиным командующего сухопутными войсками рф

российский диктатор владимир путин уволил командующего сухопутными войсками вооруженных сил рф олега салюкова, вместо него назначен андрей мордвичев. Это назначение, вероятно, означает, что кремль одобряет тактику, разработанную под командованием мордвичева - а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь, возглавляемых пехотой - и стремится закрепить эту тактику. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете, передает УНН.

Детали

"Президент россии владимир путин подписал 15 мая указ о назначении бывшего главнокомандующего сухопутными войсками генерала олега салюкова заместителем секретаря совета безопасности россии. (...) минобороны россии назначило генерал-полковника андрея мордвичева на должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил вместо салюкова", - говорится в отчете.

По информации ISW, мордвичев недавно занимал должность командующего как центральной группировки войск рф, так и центрального военного округа россии и руководил захватом россией Авдеевки в феврале 2024 года.

Также ISW отмечает, что российские инсайдерские источники и милблогеры приветствовали назначение мордвичева и интерпретировали его как признак того, что кремль начинает модернизацию, направленную на усиление способности россии планировать и осуществлять операции в Украине и за ее пределами.

"Вероятно, кремль назначил мордвичева для распространения тактики позиционной войны и оперативных концепций для размельчения незначительного продвижения вперед - основной тактики, которую российские войска использовали на Авдеевско-Покровском направлении - в сухопутных войсках россии. Назначение мордвичева указывает на то, что кремль одобряет тактику, разработанную под командованием мордвичева - а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь, возглавляемых пехотой - и стремится закрепить эту тактику, которую с конца 2023 года использовало командование сухопутных войск для продвижения на Авдеевско-Покровском направлении", - отмечают аналитики.

В отчете отмечают, что мордвичев является одним из немногих российских командиров, которые достигли тактического проникновения вглубь украинской линии соприкосновения за последние два года и одним из самых известных российских командиров на данный момент, но эти ограниченные тактические проникновения были достигнуты большой ценой.

Напомним

российский диктатор владимир путин уволил командующего сухопутными войсками вооруженных сил рф олега салюкова.

Павел Башинский

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