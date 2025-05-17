В ISW пояснили причини зміни путіним командувача сухопутних військ рф

російський диктатор володимир путін звільнив командувача сухопутних військ збройних сил рф олега салюкова, замість нього призначено андрія мордвічева. Це призначення, імовірно, означає, що кремль схвалює тактику, розроблену під командуванням мордвічева - а саме, використання штурмів з високим рівнем втрат, очолюваних піхотою - і прагне закріпити цю тактику. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті, передає УНН.

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"Президент росії володимир путін підписав 15 травня указ про призначення колишнього головнокомандувача сухопутних військ генерала олега салюкова заступником секретаря ради безпеки росії. (...) міноборони росії призначило генерал-полковника андрія мордвічева на посаду головнокомандувача сухопутних військ збройних сил замість салюкова", - ідеться у звіті.

За інформацією ISW, мордвічев нещодавно обіймав посаду командувача як центрального угруповання військ рф, так і центрального військового округу росії та керував захопленням росією Авдіївки в лютому 2024 року.

Також ISW наголошує, що російські інсайдерські джерела та мілблогери привітали призначення мордвічева та інтерпретували його як ознаку того, що кремль розпочинає модернізацію, спрямовану на посилення здатності росії планувати та здійснювати операції в Україні та за її межами.

"Імовірно, кремль призначив мордвічева для поширення тактики позиційної війни та оперативних концепцій для подрібнення незначного просування вперед - основної тактики, яку російські війська використовували на Авдіївсько-Покровському напрямку - у сухопутних військах росії. Призначення мордвічева вказує на те, що кремль схвалює тактику, розроблену під командуванням мордвічева - а саме, використання штурмів з високим рівнем втрат, очолюваних піхотою - і прагне закріпити цю тактику, яку з кінця 2023 року використовувало командування сухопутних військ для просування на Авдіївсько-Покровському напрямку", - зазначають аналітики.

У звіті наголошують, що мордвічев є одним з небагатьох російських командирів, які досягли тактичного проникнення вглиб української лінії зіткнення за останні два роки і одним з найвідоміших російських командирів на цей час, але ці обмежені тактичні проникнення були досягнуті великою ціною.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін звільнив командувача сухопутних військ збройних сил рф олега салюкова.