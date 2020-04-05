В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек - до 130 759, умерли 674 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.
Согласно статистике, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Мадриде (37 584 человека) и Каталонии (26 032 человека). Наименьшее число заболевших коронавирусом в городах Сеута и Мелилья (по 83 инфицированных).
По данным ведомства, сообщается, что всего умерших с подтвержденной инфекцией - 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели.
Напомним, что Испания опередила Италию по количеству инфицированных коронавирусом.