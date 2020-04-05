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В Іспанії за добу від коронавірусу померли понад 670 осіб

В Іспанії за добу від коронавірусу померли понад 670 осіб

Київ • УНН

 • 11396 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кількість тих, хто заразився коронавірусом нового типу в Іспанії за добу зросла на 6 тис. осіб - до 130 759, померло 674 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Згідно зі статистикою, найбільша кількість заражених зафіксована в Мадриді (37 584 особи) та Каталонії (26 032 особи). Найменша кількість хворих коронавірусом в містах Сеута і Мелілья (по 83 інфікованих).

За даними відомства, повідомляється, що всього померлих з підтвердженою інфекцією - 12 418 осіб, 38 080 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що Іспанія випередила Італію за кількістю інфікованих коронавірусом.

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