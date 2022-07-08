В Испании, вероятно, нашли старейшую окаменелость человека в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Фрагмент челюстной кости, обнаруженный в северной Испании в прошлом месяце, может быть старейшей известной окаменелостью предка человека, найденной на сегодняшний день в Европе, заявили в пятницу испанские палеонтологи. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Исследователи заявили, что окаменелости, найденной на месте археологических раскопок 30 июня в горном массиве Атапуэрка на севере Испании, около 1,4 миллиона лет.
До сих пор старейшей окаменелостью гоминида, найденной в Европе, была челюстная кость, найденная на том же месте в 2007 году, возраст которой был определен как 1,2 миллиона лет.
Исследователи должны завершить свою первую оценку возраста фрагмента челюстной кости, используя научные методы датировки.
Научная датировка фрагмента челюстной кости будет проводиться в Национальном центре исследований эволюции человека в Бургосе. Этот процесс будет длиться от шести до восьми месяцев.
Анализ может помочь определить, к какому виду гоминид принадлежит фрагмент челюстной кости, и лучше понять людей, которые эволюционировали на европейском континенте.
Ученые до сих пор не могут уверенно определить, к какому виду принадлежала обнаруженная в 2007 году челюстная кость.
Окаменелость может соответствовать виду под названием Homo antecessor, обнаруженному в 1990-х годах.