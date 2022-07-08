В Іспанії, ймовірно, знайшли найстарішу скам'янілість людини в Європі

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Дослідники заявили, що скам'янілості, знайденій на місці археологічних розкопок 30 червня у гірському масиві Атапуерка на півночі Іспанії, близько 1,4 мільйона років.

Досі найстарішою скам'янілістю гомініду, знайденою в Європі, була щелепна кістка, знайдена на тому ж місці у 2007 році, вік якої було визначено як 1,2 мільйона років.

Дослідники тепер мають завершити свою першу оцінку віку фрагмента щелепної кістки, використовуючи наукові методи датування.

Наукове датування фрагмента щелепної кістки проводитиметься у Національному центрі досліджень еволюції людини у Бургосі. Цей процес триватиме від шести до восьми місяців.

Аналіз може допомогти визначити, до якого виду гомінідів належить фрагмент щелепної кістки, та краще зрозуміти людей, які еволюціонували на європейському континенті.

Вчені досі не можуть упевнено визначити, до якого виду належала виявлена ​​в 2007 році щелепна кістка.

Скам'янілість може відповідати виду під назвою Homo antecessor, виявленому у 1990-х роках.